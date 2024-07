L'editoriale di Zazzaroni: "Juve, Giuntoli fatica a cedere gli esuberi di Motta"

"La rifondazione tecnica (e non solo quella) della Juve sta incontrando ostacoli superiori al previsto". Parte così l'editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

Il direttore analizza le tante cessioni per i bianconeri che Giuntoli non riesce a concludere: "Ma il punto non è l’ipotetica rinuncia della Juve a Koop, o il rispetto che comunque si deve all’Atalanta, bensì la presenza in organico di Chiesa, Rugani, Szczesny e degli altri giocatori che pare non figurino nei piani di Thiago Motta. Perché dico questo? Perché i calciatori che ho elencato non hanno fretta di andar via, avendo il coltello dalla parte del manico e, per inciso, risultando meno appetibili oggi rispetto alla fine di agosto. Colpa, o merito, dei contratti firmati in tempi lontani (Chiesa, Szczesny, McKennie) o più recenti (Rugani)".