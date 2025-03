L'Empoli spreca, il Genoa rimedia grazie all'autogol di Silvestri: a Marassi finisce pari

Termina con un pareggio la sfida di Marassi tra Genoa ed Empoli. Il gol che sblocca la gara però arriva a 10 minuti dalla fine della prima frazione di gioco: a passare in vantaggio è l'Empoli che con il capitano Grassi: il pallone sugli spioventi di calcio d'angolo arriva al centrocampista che, in area, con il destro batte Leali e fa 1-0 al 36'. Gli ospiti così facendo ritrovano anche la rete in Serie A dopo oltre 400 minuti di gioco. Prova a rispondere il Genoa, ma senza impensierire concretamente la porta difesa da Silvestri.

Pochi minuti dall'inizio della ripresa il tecnico del Genoa è costretto ad un altro cambio, con l'infortunio di Bani (entra Sabelli). L'inerzia della partita resta però la stessa: al 60' arriva una grane chance per Esposito che calcia verso la porta ma viene respinto da un grande intervento di Vasquez. Altra girandola di sostituzioni (Ekuban e Onana prendono il posto di Messias e Masini, fuori Esposito per De Sciglio) ma al 70' è sempre l'Empoli a rendersi pericolosa con la punizione di Cacace deviata in corner. La prima vera palla gol del Genoa in tutta la partita arriva al 76' con Cornet: pallone che arriva sul secondo palo verso l'esterno rossoblù che calcia con il sinistro ma manda alto. L'appuntamento col pareggio però è solo rimandato di qualche minuto: sugli spioventi di un calcio d'angolo, il pallone arriva a Vasquez che si gira con il destro, clamoroso però l'errore di Silvestri che perde la palla e la manda nella propria porta.