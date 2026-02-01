L'Inter con le 'piccole' non sbaglia mai: Cremonese ko e nerazzurri in fuga

L’Inter esce dallo stadio Zini con una vittoria meritata contro la Cremonese, anche se nel finale concede qualche brivido di troppo che rischia di riaprire una partita a lungo controllata. Per oltre un’ora i nerazzurri hanno imposto ritmo, qualità e gestione, confermando la loro solidità contro squadre di fascia inferiore. La Cremonese, dal canto suo, può comunque ritenersi soddisfatta per aver tenuto viva la gara fino all’ultimo, sfruttando qualche calo di concentrazione avversario. Con questo successo, la squadra di Chivu allunga a +8 sul Milan, in attesa del risultato dei rossoneri.

L’avvio è tutto di marca interista: Lautaro è il riferimento offensivo e dopo diversi tentativi trova il gol del vantaggio su calcio d’angolo, premiando un primo quarto d’ora arrembante. La Cremonese fatica a ripartire e al 31’ arriva anche il raddoppio, firmato da Zielinski con un tiro potente da fuori area che sorprende Audero. Nella ripresa il match viene interrotto per il lancio di un petardo, poi l’Inter amministra senza affondare, rischiando però nel finale sul colpo di testa di Djuric e sul palo colpito da Zerbin. Dopo qualche attimo di tensione, i nerazzurri chiudono la pratica e portano a casa tre punti pesanti: in classifica +8 sul Milan e +9 sul Napoli, i rossoneri hanno una partita in meno.