L'Inter non brilla ma ottiene i tre punti: 3-1 contro l'Empoli

Termina sul risultato di 3-1 la gara di San Siro tra Inter ed Empoli, valida per la 21ª giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi non fornisce una prestazione brillante ma riesce comunque a portare a casa i tre punti: i nerazzurri rispondono al Napoli in vetta e rimangono a soli tre punti di distanza, con ancora una partita da recuperare.

Primo tempo.

Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato parziale di 0-0. Dopo 45 minuti la squadra di Inzaghi non riesce a trovare il gol che sblocca il match, ma ci va vicina due volte con Lautaro Martinez: prima una parata di Vasquez sulla girata volante, poi il palo dopo un controllo e tiro, a dire di no al capitano nerazzurro.

Secondo tempo.

L'Inter fraseggia molto ma non crea occasioni pericolose, riesce a sbloccarla al 55esimo grazie a un intervento non perfetto di Vasquez: su un tiro dalla distanza di Lautaro Martinez, il portiere dell'Empoli arriva in ritardo e non riesce a respingere il pallone che termina in porta. I nerazzurri al minuto 79 raddoppiano col colpo di testa di Dumfries sul corner di Asllani e abbassano un po' la guardia: così Esposito cinque minuti più tardi accorcia le distanze. Alla fine l'Empoli si scopre alla ricerca del pari e su un contropiede finisce per subire il 3-1 da Thuram.