L'Inter rischia di perdere un big: c'è ancora distanza per il rinnovo

Denzel Dumfries potrebbe anche rinnovare con l'Inter. L'olandese è in scadenza fra dodici mesi ma, dopo i tanti incontri interlocutori che si sono susseguiti negli ultimi tempi, è possibile che ci sia un appuntamento definitivo già nel corso di questa settimana. L'idea dei nerazzurri è quella di confermare il proprio esterno, con un contratto fino al 30 giugno del 2028. È chiaro che servono gli argomenti giusti ed è altrettanto normale che questo non lo toglierebbe dal mercato in caso di offerta molto importante che, almeno per ora, non è anocra arrivata. Dumfries, dal canto suo, preferirebbe rimanere in Italia e all'Inter, ma tutto dipenderà dall'offerta.

Ora Dumfries guadagna circa 2,5 milioni a stagione. L'Inter vorrebbe ritoccarlo appena sopra i 3 milioni, mentre negli scorsi mesi la richiesta era di circa 4. Non una distanza da poco, insomma, ma nemmeno proibitiva qualora la scelta fosse quella di tenerlo a ogni costo. Possibile anche arrivare a una quadratura intorno ai 3,5 milioni.

Nei mesi scorsi Dumfries aveva parlato così della sua permanenza in nerazzurro. Questa maglia significa molto, in città come in giro per il mondo vedere tanti tifosi che la indossano è incredibile, per questo quando mi preparo per scendere in campo mi sento onorato di vestirla. Prima delle partite sono tranquillo e concentrato, con l’esperienza si riesce ad essere sempre più focalizzati sul lavoro da fare per migliorarsi".