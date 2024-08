L'Inter sbaglia la prima: il Genoa trova il 2-2 con rigore al 96'

Termina sul risultato di 2-2 la gara del Marassi tra Genoa e Inter, valida per la 1^ giornata di Serie A. Falsa partenza dei campioni d'Italia contro la squadra di Gilardino molto bene organizzata. Infatti in avvio sono i rossoblu a passare in vantaggio con il tap-in di Alessandro Vogliacco (20') su errore di Sommer.

Alla mezz'ora ci pensa Marcus Thuram (30') a ristabilire il pari su assist di Barella. Nella ripresa continua la resistenza del Genoa che va anche vicino al nuovo vantaggio ma spreca in contropiede: la squadra di Inzaghi non si arrende dopo la rete annullata a Dimarco e trova il gol buono ancora con Thuram (84') che nel finale supera Gollini con il tocco sotto. Il match però non finisce mai: i rossoblu conquistano rigore al 94' per tocco di braccio di Bisseck. Dal dischetto ci va Junior Messias (96') che si fa ipnotizzare da Sommer, ma sulla respinta lo stesso brasiliano riesce a depositare in rete.