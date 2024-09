L'Inter si svena per ottenere il rinnovo di Dumfries: guadagnerà quanto Dimarco

vedi letture

In dirittura d'arrivo in casa Inter il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries. Come riporta 'Sky', il club nerazzurro e il laterale olandese hanno definito tutti i dettagli per prolungare l'attuale accordo in scadenza il prossimo giugno: l'ex PSV Eindhoven guadagnerà circa quattro milioni di euro netti a stagione, ovvero quanto guadagna Dimarco, l'altro esterno di centrocampo titolare.