L'Inter travolge un innocuo Torino: Chivu riparte con un 5-0
È il risultato con cui solo pochi mesi fa l'Inter aveva incassato la sconfitta più larga nella storia delle finali di Champions League, stavolta i nerazzurri ripartono con una vittoria per 5-0, contro il Torino. I granata scendono in campo non organizzati al meglio, commettendo anzi diversi errori gravi: così gli uomini di Cristian Chivu ne approfittano e con determinazione portano a casa la manita e i tre punti alla prima giornata di questa Serie A. Nel primo tempo la sblocca Bastoni e raddoppia Marcus Thuram, nella ripresa Lautaro Martinez firma il tris e il francese sigla la doppietta personale, nel finale Bonny entra e segna.
Tutti i risultati della 1ª giornata della Serie A 2025/26:
Sassuolo-Napoli 0-2
Genoa-Lecce 0-0
Roma-Bologna 1-0
Milan-Cremonese 1-2
Como-Lazio 2-0
Cagliari-Fiorentina 1-1
Juventus-Parma 2-0
Atalanta-Pisa 1-1
Udinese-Verona 1-1
Inter-Torino 5-0
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro