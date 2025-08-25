L'Inter travolge un innocuo Torino: Chivu riparte con un 5-0

vedi letture

È il risultato con cui solo pochi mesi fa l'Inter aveva incassato la sconfitta più larga nella storia delle finali di Champions League, stavolta i nerazzurri ripartono con una vittoria per 5-0, contro il Torino. I granata scendono in campo non organizzati al meglio, commettendo anzi diversi errori gravi: così gli uomini di Cristian Chivu ne approfittano e con determinazione portano a casa la manita e i tre punti alla prima giornata di questa Serie A. Nel primo tempo la sblocca Bastoni e raddoppia Marcus Thuram, nella ripresa Lautaro Martinez firma il tris e il francese sigla la doppietta personale, nel finale Bonny entra e segna.

Tutti i risultati della 1ª giornata della Serie A 2025/26:

Sassuolo-Napoli 0-2

Genoa-Lecce 0-0

Roma-Bologna 1-0

Milan-Cremonese 1-2

Como-Lazio 2-0

Cagliari-Fiorentina 1-1

Juventus-Parma 2-0

Atalanta-Pisa 1-1

Udinese-Verona 1-1

Inter-Torino 5-0