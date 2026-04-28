L’Inter trema: non solo Bastoni, anche Lautaro nella shortlist del Barcellona

vedi letture

Non c’è soltanto Alessandro Bastoni tra i profili seguiti dal Barcellona. Anche Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino del club catalano.

Non c’è soltanto Alessandro Bastoni tra i profili seguiti dal Barcellona. Anche Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino del club catalano. Secondo quanto riportato da Cadena SER, il capitano dell’Inter rientra nella shortlist dei blaugrana in vista della prossima stagione. Con Robert Lewandowski orientato a rifiutare l’offerta al ribasso presentata dal club, il Barça sarebbe alla ricerca di un nuovo centravanti che possa raccogliere l’eredità del polacco, in scadenza di contratto.

Le alternative per l’attacco blaugrana

Il primo obiettivo resta Julian Alvarez. Nelle ultime ore lo stesso tecnico dell’Atlético Madrid, Diego Simeone, ha ammesso l’interesse del Barcellona per l’attaccante argentino. Tuttavia arrivare al giocatore non sarà semplice, anche per la concorrenza di Paris Saint-Germain e Arsenal. Per questo motivo il club spagnolo starebbe valutando alternative di livello, tra cui Joao Pedro del Chelsea e proprio Lautaro Martinez. Il nome del “Toro” era già stato accostato al Barça negli anni scorsi, anche su suggerimento di Lionel Messi, ma le difficoltà finanziarie dei catalani avevano raffreddato la pista. In vista dell’estate, però, la situazione potrebbe riaprirsi.