Simeone torna in Argentina? Offerta del River Plate: la risposta del Torino

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Il River Plate prova a riportare Giovanni Simeone in Argentina con un’offerta da circa 9 milioni di euro, ma il Torino respinge la proposta.

Il River Plate sta facendo sul serio per riportare al Monumental Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato dal portale argentino TyC Sports, il club di Buenos Aires avrebbe presentato un’offerta da circa 9 milioni di euro al Torino, ricevendo però una risposta immediata e negativa. I granata considerano infatti il “Cholito” un elemento centrale del proprio progetto tecnico e non sono intenzionati ad accettare una proposta ritenuta troppo bassa.

Valutazione alta del Torino e possibile ruolo del giocatore nella trattativa

La distanza tra le parti resta significativa. Il direttore sportivo Petrachi e la dirigenza granata valutano infatti l’attaccante intorno ai 15 milioni di euro e non sembrano disposti a scendere sotto questa soglia. Tuttavia, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina, la situazione potrebbe cambiare solo in caso di volontà del giocatore, che potrebbe spingere per facilitare l’apertura di una trattativa. Al momento, però, non emergono segnali concreti di rottura con il Torino, anche perché il contratto lungo e il ruolo centrale nell’attacco granata rendono complesso uno scenario di addio immediato.