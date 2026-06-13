Simeone torna in Argentina? Offerta del River Plate: la risposta del Torino
Il River Plate sta facendo sul serio per riportare al Monumental Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato dal portale argentino TyC Sports, il club di Buenos Aires avrebbe presentato un’offerta da circa 9 milioni di euro al Torino, ricevendo però una risposta immediata e negativa. I granata considerano infatti il “Cholito” un elemento centrale del proprio progetto tecnico e non sono intenzionati ad accettare una proposta ritenuta troppo bassa.
Valutazione alta del Torino e possibile ruolo del giocatore nella trattativa
La distanza tra le parti resta significativa. Il direttore sportivo Petrachi e la dirigenza granata valutano infatti l’attaccante intorno ai 15 milioni di euro e non sembrano disposti a scendere sotto questa soglia. Tuttavia, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina, la situazione potrebbe cambiare solo in caso di volontà del giocatore, che potrebbe spingere per facilitare l’apertura di una trattativa. Al momento, però, non emergono segnali concreti di rottura con il Torino, anche perché il contratto lungo e il ruolo centrale nell’attacco granata rendono complesso uno scenario di addio immediato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro