L'Inter vince ancora: 1-0 a Udine firmato Lautaro, +6 sul Milan e +9 sul Napoli

L'Inter vince ancora: 1-0 a Udine firmato Lautaro, +6 sul Milan e +9 sul NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:57Serie A
di Antonio Noto

L’Inter conquista una vittoria preziosa al Bluenergy Stadium contro l'Udinese imponendosi per 1-0, confermando solidità e maturità nella gestione della gara. I nerazzurri controllano il match con autorità nel primo tempo e resistono con ordine nella ripresa, allungando a +6 sul Milan in vetta alla classifica. Una prova concreta, tutt’altro che scontata, contro un’avversaria cresciuta alla distanza.

La partita si decide nei primi 45 minuti, dominati dal possesso e dall’iniziativa dell’Inter. Al 20’ Lautaro Martinez firma il gol vittoria su assist di Esposito, sfiorando poi il raddoppio. Nella ripresa l’Udinese prova ad aumentare la pressione, ma crea poco: il gol di Dimarco viene annullato e nel finale l’Inter soffre senza cedere, portando a casa tre punti pesantissimi.