L'Inter vince ancora: 1-0 a Udine firmato Lautaro, +6 sul Milan e +9 sul Napoli
L’Inter conquista una vittoria preziosa al Bluenergy Stadium contro l'Udinese imponendosi per 1-0, confermando solidità e maturità nella gestione della gara. I nerazzurri controllano il match con autorità nel primo tempo e resistono con ordine nella ripresa, allungando a +6 sul Milan in vetta alla classifica. Una prova concreta, tutt’altro che scontata, contro un’avversaria cresciuta alla distanza.
La partita si decide nei primi 45 minuti, dominati dal possesso e dall’iniziativa dell’Inter. Al 20’ Lautaro Martinez firma il gol vittoria su assist di Esposito, sfiorando poi il raddoppio. Nella ripresa l’Udinese prova ad aumentare la pressione, ma crea poco: il gol di Dimarco viene annullato e nel finale l’Inter soffre senza cedere, portando a casa tre punti pesantissimi.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro