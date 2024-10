L’Udinese torna a vincere dopo due ko di fila: battuto il Lecce di misura

vedi letture

Importante vittoria per 1-0 al Bluenergy Stadium per l'Udinese contro il Lecce.

Importante vittoria per 1-0 al Bluenergy Stadium per l'Udinese contro il Lecce. La squadra guidata da di Kosta Runjaic torna a vincere dopo due ko di fila. Di Jordan Zemura la rete decisiva, al 75', con il difensore che ha segnato un gol capolavoro su calcio di punizione dal limite dell'area. Sinistro perfetto del classe 1999 inglese naturalizzato zimbabwuese, che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali non lasciando scampo a Wladimiro Falcone.