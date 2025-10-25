L'Udinese torna alla vittoria: col Lecce i primi tre punti casalinghi

vedi letture

L’Udinese ritrova il successo dopo un periodo complicato, superando il Lecce con una prestazione convincente. La squadra friulana parte forte e impone da subito il proprio ritmo, passando in vantaggio al 16’ con Karlstrom, abile a sfruttare un errore difensivo dei salentini. Poco dopo Zaniolo colpisce una traversa, preludio al raddoppio firmato da Davis al 37’, su assist perfetto di Atta. Il Lecce appare disordinato e poco incisivo, mentre l’Udinese domina il primo tempo e va al riposo meritatamente avanti 2-0, forte di un atteggiamento aggressivo e di un gioco fluido sulle fasce.

Nella ripresa Di Francesco prova a cambiare volto alla sua squadra con gli ingressi di Banda e N’Dri, ma i miglioramenti arrivano solo parzialmente. Al 59’ Berisha riapre la gara con una punizione magistrale che sorprende Okoye, ma l’Udinese resta compatta e colpisce ancora all’89’ con Buksa, che firma il 3-1. Nel finale N’Dri segna il 3-2, ma è troppo tardi per sperare nella rimonta. I friulani conquistano così la prima vittoria casalinga della stagione e salgono a 12 punti, mentre il Lecce si ferma dopo tre risultati utili consecutivi, pagando un approccio iniziale troppo timido e alcune scelte tattiche discutibili.