La Cremonese ci prova ma trova solo un punto: finisce 0-0 col Torino
Finisce 0-0 la sfida tra Cremonese e Torino, un risultato che lascia più rimpianti ai padroni di casa. La squadra di Marco Giampaolo sale comunque a 28 punti, staccando il Lecce al terzultimo posto, mentre i granata guidati da Roberto D'Aversa si portano a quota 40. Il primo tempo è stato privo di emozioni, con zero tiri in porta e un dato sugli xG praticamente nullo per entrambe le squadre.
Ripresa vivace, ma manca il gol
Nella seconda frazione la Cremonese alza il ritmo e crea diverse occasioni, soprattutto con Federico Bonazzoli, vicino al gol prima con una rovesciata e poi con un sinistro a giro neutralizzato da Alberto Paleari. I grigiorossi trovano anche la rete con un’autorete di Saúl Coco, ma viene annullata per fallo precedente. Nel finale ci prova anche il Torino con Kulenovic, ma Emil Audero salva il risultato. Nonostante il forcing della Cremonese, il match si chiude senza gol.
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