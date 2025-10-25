La Cremonese tocca il cielo, poi l'Atalanta trova il pareggio: finisce 1-1
Termina sul risultato di 1-1 il match dello Zini tra Cremonese e Atalanta, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Partita molto bloccata, che vede la Dea gestire la palla ma senza riuscire ad essere pericolosa - se non con un'occasione per De Ketelaere nel primo tempo - e i grigiorossi chiudersi ordinatamente. Il finale però riserva due colpi di scena: prima Jamie Vardy fa una magia al 78esimo facendo toccare il cielo alla sua squadra per qualche minuto, poi gli orobici spengono i sogni pareggiando con Marco Brescianini al minuto 84.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Atalanta 1-1:
Napoli 18*
Milan 17*
Inter 15*
Roma 15
Bologna 13
Como 13*
Juventus 12
Udinese 12*
Atalanta 12*
Cremonese 11*
Sassuolo 10
Lazio 8
Cagliari 8
Torino 8
Parma 7*
Lecce 6*
Hellas Verona 4
Pisa 4
Fiorentina 3
Genoa 3
*una partita in più
