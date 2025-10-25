La Cremonese tocca il cielo, poi l'Atalanta trova il pareggio: finisce 1-1

Termina sul risultato di 1-1 il match dello Zini tra Cremonese e Atalanta, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Partita molto bloccata, che vede la Dea gestire la palla ma senza riuscire ad essere pericolosa - se non con un'occasione per De Ketelaere nel primo tempo - e i grigiorossi chiudersi ordinatamente. Il finale però riserva due colpi di scena: prima Jamie Vardy fa una magia al 78esimo facendo toccare il cielo alla sua squadra per qualche minuto, poi gli orobici spengono i sogni pareggiando con Marco Brescianini al minuto 84.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Atalanta 1-1:

﻿﻿﻿Napoli 18*

Milan 17*

﻿﻿﻿Inter 15*

﻿﻿﻿Roma 15

﻿﻿﻿Bologna 13

﻿﻿﻿Como 13*

Juventus 12

﻿﻿﻿Udinese 12*

﻿﻿﻿Atalanta 12*

Cremonese 11*

﻿﻿﻿﻿Sassuolo 10

﻿﻿﻿﻿Lazio 8

﻿﻿﻿﻿Cagliari 8

﻿﻿﻿﻿Torino 8

﻿﻿﻿﻿Parma 7*

﻿﻿﻿﻿Lecce 6*

﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4

﻿﻿Pisa 4

﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3

﻿﻿﻿﻿Genoa 3

*una partita in più