La Cremonese tocca il cielo, poi l'Atalanta trova il pareggio: finisce 1-1

La Cremonese tocca il cielo, poi l'Atalanta trova il pareggio: finisce 1-1TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-1 il match dello Zini tra Cremonese e Atalanta, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Partita molto bloccata, che vede la Dea gestire la palla ma senza riuscire ad essere pericolosa - se non con un'occasione per De Ketelaere nel primo tempo - e i grigiorossi chiudersi ordinatamente. Il finale però riserva due colpi di scena: prima Jamie Vardy fa una magia al 78esimo facendo toccare il cielo alla sua squadra per qualche minuto, poi gli orobici spengono i sogni pareggiando con Marco Brescianini al minuto 84.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Atalanta 1-1:
﻿﻿﻿Napoli 18*
Milan 17*
﻿﻿﻿Inter 15*
﻿﻿﻿Roma 15
﻿﻿﻿Bologna 13
﻿﻿﻿Como 13*
Juventus 12
﻿﻿﻿Udinese 12*
﻿﻿﻿Atalanta 12*
Cremonese 11*
﻿﻿﻿﻿Sassuolo 10
﻿﻿﻿﻿Lazio 8
﻿﻿﻿﻿Cagliari 8
﻿﻿﻿﻿Torino 8
﻿﻿﻿﻿Parma 7*
﻿﻿﻿﻿Lecce 6*
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4
﻿﻿Pisa 4
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3
﻿﻿﻿﻿Genoa 3

*una partita in più