La Juve insidia Napoli e Milan, bianconeri a -3 dal secondo posto: la classifica

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Una vittoria che ha un peso importante anche in classifica, perché consente ai bianconeri di salire a +5 su Como e Roma.

La Juventus continua il suo momento positivo battendo il Bologna nel posticipo della 33ª giornata di Serie A e centrando il terzo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei giornate. Una vittoria che ha un peso importante anche in classifica, perché consente ai bianconeri di salire a +5 su Como e Roma, consolidando la propria posizione nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre al vantaggio sulle inseguitrici, la Juventus accorcia anche sulle posizioni di vertice, portandosi a soli tre punti dal secondo posto occupato da Milan e Napoli. Una situazione che rende la lotta nelle zone alte della Serie A ancora più serrata, con diverse squadre raccolte in pochi punti e un finale di stagione che si preannuncia molto equilibrato e competitivo. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 78 (33 partite giocate)

Milan 66 (33)

Napoli 66 (33)

Juventus 63 (33)

Como 58 (33)

Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (33)

Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Parma 39 (33)

Fiorentina 35 (32)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 28 (33)

Lecce 27 (32)

Verona 18 (33)

Pisa 18 (33)