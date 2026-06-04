Goretzka, era fatta col Milan e c'era l'ok di Allegri. Ora cambia tutto

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Il Milan aveva praticamente chiuso l’operazione Leon Goretzka prima dell’ultima partita contro il Cagliari. Il centrocampista tedesco aveva già dato il proprio assenso sia sul piano economico che su quello tecnico, convinto di voler proseguire la carriera in Serie A nel prossimo capitolo della sua storia professionale. L’intesa prevedeva uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma vicino ai 10 milioni, cifre già concordate con il management rossonero e con il via libera dell’allora tecnico Massimiliano Allegri.

Goretzka, futuro in bilico. Il Napoli ci pensava

E ora? L’azzeramento del gruppo dirigenziale di campo composto da Furlani, Moncada e Tare ha di fatto fatto saltare l’operazione, che al momento non si farà. Non sono esclusi eventuali ritorni di fiamma, ma tutto dipenderà dalla scelta dei nuovi dirigenti e dal tempo necessario a riorganizzare l’area tecnica. Nel frattempo non è detto che il giocatore non abbia già individuato una destinazione alternativa.

Quando il Napoli pensava a lui

Nel corso dei mesi Inter, Juventus e Napoli avevano chiesto informazioni senza però affondare il colpo. I partenopei potrebbero dover sostituire Anguissa e guardano a profili come Javi Guerra o Manzambi, con Allegri eventualmente ancora in panchina. Restano anche opzioni estere, dalla Major League Soccer all’Arabia Saudita fino alla Turchia.