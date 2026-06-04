"Volete mica pagarmi come David?", retroscena Vlahovic-Juve: il motivo dell'addio

vedi letture

Vlahovic non rinnoverà con la Juventus. Mancato accordo e ora Napoli interessato al serbo. I retroscena dello strappo coi bianconeri

“Volete mica pagarmi come David?” avrebbe detto Dusan Vlahovic alla Juventus nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto. Una frase che sintetizza bene lo stato d’animo dell’attaccante serbo, al centro di un confronto sempre più complesso con il club bianconero. Il riferimento è a Jonathan David, arrivato in estate come colpo di mercato con un ingaggio relativamente contenuto ma accompagnato da commissioni molto elevate per agenti e intermediari. Proprio questo aspetto, secondo la ricostruzione, avrebbe irritato Vlahovic e il suo entourage, che non intendono essere inquadrati su parametri considerati analoghi. Ora il Napoli pensa a Vlahovic.

Vlahovic-Juve: tensioni sul rinnovo e distanza tra le parti

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le posizioni tra la Juventus e l’entourage del giocatore sarebbero “lontane anni luce”, a conferma di una trattativa tutt’altro che semplice e ormai arenata. Vlahovic, in sintesi, andrà via. Il nodo principale era la definizione dell’ingaggio e della struttura complessiva del nuovo accordo, con richieste e offerte che al momento non hanno trovato punti di incontro.