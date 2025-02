La Juve passa di misura a Cagliari: bianconeri di nuovo quarti

La Juventus espugna Cagliari nel posticipo domenicale del 26° turno di Serie A, superando in classifica la Lazio e portandosi al quarto posto in solitaria.

La Juve va in vantaggio grazie a un gol di Vlahovic dopo appena 12 minuti di gioco: incertezza di Yerry Mina su retropassaggio di Makoumbou e pressing vincente dell'attaccante bianconero, che gli sradica il pallone e batte Caprile per l'1-0. Il Cagliari accusa il colpo e la Vecchia Signora sfiora il raddoppio già al 22': taglio centrale ben servito di Yildiz, che prende il tempo a Zappa e si trova davanti a Caprile, ma il portiere rossoblù stavolta è bravo a deviare in corner in uscita. Altra occasione per la Juventus già al 24': Vlahovic prova a mettere a rimorchio dalla linea di fondo, Augello tocca e la palla diventa perfetta per Conceicao, che non riesce però a battere l'estremo difensore di casa. È un vero assedio da parte dei bianconeri.

Timida reazione della squadra di mister Nicola nella ripresa, con l'ingresso in campo di Luvumbo che porta quantomeno qualche accelerazione in più. Adopo ci prova seriamente al 65', ma Di Gregorio blocca un tiro sterile e senza troppe pretese. Il match adesso appare più bloccato: da una parte i rossoblù ci mettono più garra, dall'altra la Juve mantiene il possesso palla senza correre grossi pericoli in difesa. Si arriva così al 78', quando Vlahovic arriva a tu per tu con Caprile e, forse spinto da Luperto, calcia troppo centralmente. Thiago Motta chiede un calcio di rigore, ma il signor Colombo di Como lascia proseguire il gioco. Nel finale problemi fisici per Douglas Luiz, che esce all'83' dopo essere entrato al 62', e un'altra occasionissima non sfruttata da Yildiz.