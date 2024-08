La Juve prende anche Sancho? Dall'Inghilterra: "Affare in fase avanzata"

Il 'caso Raheem Sterling' sta facendo molto discutere in Inghilterra e non solo, perché oltre ad avere un problema di sovraffollamento ora il Chelsea deve pure risolvere la patata bollente dell'ala inglese ormai esubero dichiarato. Al momento l'ex Manchester City è in attesa di ricevere offerte di trasferimento intriganti che possano rilanciarlo entro gli ultimi giorni a disposizione del mercato e qualche candidata si è fatta avanti.

Al momento, stando a quanto riferito da Daily Mail, il Chelsea sta tenendo aperta e nel vivo la pista che porterebbe Sterling al Manchester United. Questo perché i Blues sarebbero fortemente interessati a includere nell'operazione Jadon Sancho, ormai destinato a lasciare i Red Devils vista la seconda esclusione di fila di Ten Hag nei match di Premier League. Il classe '94, dal canto suo, non escluderebbe un passaggio allo United se mai si presentasse l'occasione, tenendo conto dell'appeal e dell'immagine di club elitario che suscita.

Eppure, stando al tabloid inglese, sulla possibilità che vada in scena uno scambio tra club per Sterling-Sancho filtra discreto pessimismo: da un lato l'ex City guadagna 325mila sterline a settimana, dall'altro l'ex Borussia Dortmund 300mila. Entrambi salari ben fuori dal budget a disposizione di Chelsea e Manchester United, ma non è da sottovalutare l'interesse della Juventus per Sancho. Infatti, secondo Daily Mail, i bianconeri sono nella fase avanzata di acquisto del giocatore e starebbero anche valutando lo stesso Sterling, come pure Aston Villa e Crystal Palace.