La Juve sta pensando a un esterno che tanto piace al Napoli

La Juventus cerca un rinforzo sulla fascia sinistra per il 3-4-2-1 di Igor Tudor. Un giocatore che possa permettere ad Andrea Cambiaso anche di giocare sull'altra fascia (o di ascoltare offerte al club per l'esterno azzurro) o che comunque si possa alternare con l'ex giocatore del Genoa. Nella posizione in questo momento la Juve sta monitorando con grande attenzione due calciatori. Lo scrive Tmw.

Miguel Gutierrez del Girona

Il primo è lo spagnolo classe 2001 di Madrid: il club catalano è conscio che potrebbe perderlo, tanto da aver messo nel mirino già nelle scorse settimane Angelino della Roma. Scuola Getafe, poi Real Madrid con cui ha vinto anche la Youth League e debuttato in prima squadra, gioca dal 2002 a Girona e in Italia piace anche al Napoli. Clausola da 35 milioni di euro, il Girona potrebbe farlo partire anche a 30.

Antonee Robinson del Fulham

Lo statunitense è da tempo in odor d'addio ai Cottagers, stavolta potrebbe essere quella buona. Tornerà da uno stop fisico tra due settimane, gioca al Fulham dal 2020: passaporto anche inglese, scuola Everton, poi Bolton, Wigan e proprio Fulham, nel recente passato è stato anche molto vicino al trasferimento in Italia, al Milan per la precisione. Costa anche lui almeno 30 milioni di euro.