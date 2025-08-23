Milan, Boniface rischia di saltare? Visite non convincono, oggi dovrà rifarle

vedi letture

Nella giornata di ieri Victor Boniface è sbarcato a Milano per completare il suo trasferimento in rossonero. L'attaccante del Bayer Leverkusen ha svolto visite mediche molto approfondite che, al momento, non hanno dato le giuste rassicurazioni al Milan: oggi Boniface svolgerà ulteriori test fisici prima che a Casa Milan prendano una decisione definitive. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni: “La trattativa, come tutti gli altri trasferimenti, è strettamente vincolata al superamento delle visite mediche. In questo caso le visite mediche di Boniface sono differenti rispetto ad un altro tipo di calciatore perché lo storico fisico di Boniface è differente avendo subito due infortuni importanti al legamento crociato, oltre a chiaramente altri stop dal punto di vista muscolare. Il Milan vuole essere sicuro al 100% da un punto di vista fisico prima di procedere con le firme".

Nonostante le visite approfondite, il Milan ha dei dubbi: "Nel corso della giornata di ieri, venerdì 22 agosto, Boniface è arrivato a Milano alle ore 15. Si è diretto alla clinica La Madonnina dove ha svolto una prima pagina di visite mediche. Poi l’idoneità sportiva e poi anche delle visite ortopediche. Il tutto è terminato circa verso le 22 di venerdì 22 agosto. Nonostante questo iter il Milan non ha ancora deciso se procedere o meno. Ci sono dei dubbi sullo stato fisico, sulla continuità di rendimento di Boniface. Il Milan vuole vederci chiaro, vuole approfondire ancora la situazione e oggi, sabato 23 agosto, farà svolgere ulteriori accertamenti ancora più approfonditi a Boniface, prima di decidere se sì o se no. Però sicuramente questa prima parte di visite mediche, durate dalle ore 15.45 di venerdì 22 agosto, fino alle 21/22, non ha dato quelle garanzie che il Milan si aspettava. Vedremo se oggi ci saranno novità positive e se si potrà arrivare alla firma del contratto. Ribadisco che è un affare strettamente collegato al superamento delle visite mediche: oggi, sabato 23 agosto, giornata assolutamente chiave”.