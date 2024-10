La Juventus annuncia Guler su X... Ma si tratta di un attacco hacker: cos'è successo

vedi letture

Arda Guler è un nuovo giocatore della Juventus. Ma è una fake news: "Benvenuto alla Juventus, Arda Güler! La stella nascente del calcio è ora parte della famiglia #Juventus! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio? #WelcomeArda #ForzaJuve🇹🇷", recita l'account X/Twitter ufficiale in inglese della società bianconera. Tuttavia, pochi minuti dopo la società ha chiarito che si tratta di una notizia falsa, visto che il profilo ufficiale dei bianconeri è stato hackerato.

Lo ha comunicato la stessa società bianconera con un messaggio sul profilo ufficiale italiano, che chiede di ignorare quanto sta accadendo sul profilo inglese del club: "Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema". "Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this account. We are working on the issue".