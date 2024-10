La Juventus ha un problemone in attacco: anche col Napoli è stato confermato

vedi letture

Juventus, allarme attacco. Non per gli infortuni, nonostante il ko prolungato di Milik, ma per la carenza di gol. Finora in stagione la ciurma di Thiago Motta ne ha centrati 10, ma un dato abbastanza significativo è sotto gli occhi di tutti: 5 gol provengono da Dusan Vlahovic. Definire già la 'Signora' dipendente dall'attaccante serbo potrebbe essere affrettato, considerando le sole 7 partite di Serie A disputate.

Ma di fatto il pacchetto offensivo dei bianconeri lascia un po' a desiderare - si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - in termini di realizzazione. Yildiz e Nico Gonzalez, ad esempio, si sono tolti la soddisfazione di segnare solo in Champions League contro il PSV Eindhoven. In campionato invece l'asso turco ha trovato solo 2 assist in 514 minuti, quanto all'argentino invece score pari a zero e adesso un infortunio a pesare per qualche partita.

Altri gol mancanti. Seppur non attaccanti, Koopmeiners e Douglas Luiz stanno deludendo parecchio in termini di efficacia sotto porta, tenendo conto che il tuttocampista olandese la scorsa stagione con l'Atalanta invece ha trovato 12 reti più altre 3 in Coppa Italia. Discorso a parte il brasiliano, finora troppo spaesato per prestazioni sotto la media. Sorge naturale quindi la risposta alla domanda sullo schieramento di Weah centravanti contro il Napoli a questo punto - riflette il quotidiano romano -, perché a parte Vlahovic le polveri sono alquanto bagnate in casa Juve.