La Juventus vince in dieci, Monza quasi matematicamente in Serie B

Vince 2-0 la Juventus contro il Monza all'Allianz Stadium nel match valido per la 34esima giornata di Serie A. Accade tutto nel primo tempo: Al 12' il gol che sblocca il match porta la firma di Nico Gonzalez: l'ex Fiorentina finta la conclusione da fuori, salta Akpa Akpro e poi scarica un violento tiro con il mancino che si insacca alla destra di Turati per l'1-0. Faticano gli uomini di Nesta a proporsi in fase offensiva, così al 22' è Thuram che da fuori prova con l'interno a giro a creare grattacapi agli ospiti, ma la sua mira è decisamente sbilenca e la sfera termina altissima. La chance più ghiotta per il raddoppio capita a Kolo Muani al 23': il francese scappa a Caldirola, si presenta a tu per tu con Turati, ma apre troppo il piatto e grazia il Monza. La Juventus esonda e va ancora vicina al 2-0 al 25' con Yildiz, ma il sinistro del turco è largo nonostante l'ottima posizione da cui ha calciato.

Prosegue la serie di errori sottoporta di Kolo Muani, che al 29' si allunga troppo il pallone e favorisce l'uscita dell'estremo difensore. Tutto facile per i bianconeri che trovano finalmente la rete del 2-0 con Kolo Muani, che al 33' sfrutta l'assist di Thuram, bravo a servire il connazionale dopo essersi fatto diversi metri palla al piede resistendo al ritorno di due avversari. L'ex PSG fa quello che non gli era riuscito in precedenza, ovvero apre il piatto e non lascia scampo a Turati. Clamoroso invece quello che succede invece al 47', quando Yildiz colpisce volontariamente Bianco con una gomitata al volto e viene espulso dopo la revisione al VAR.