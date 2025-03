La mossa di Inzaghi: non ha cambi a Dimarco e Dumfries e ne crea uno tenendo fuori un titolare

Tranne Sommer, Inzaghi avrebbe a disposizione tutto il suo undici titolare, almeno sulla carta. Thuram ha smaltito il problema alla caviglia e con tutta probabilità partirà dall’inizio, ma Simone Inzaghi sta studiando una novità in difesa: l’inserimento di Bisseck al posto di Pavard. Il francese è reduce da 4 gare da titolare, ma l’idea nasce innanzitutto dal fatto che, in infermeria, si sono accomodati ben 3 esterni su 5, come scrive quest'oggi il Corriere dello Sport:

"Carlos Augusto, Zalewski e Darmian. Insomma, non ci sono alternative di ruolo a Dumfries e Dimarco. Ed è un problema non di poco conto, visto che proprio il mancino appare in difficoltà dal punto di vista fisico. Ieri, tra le varie prove, hanno giocato larghi pure Frattesi e Correa. Tuttavia, pur non essendo un laterale, Pavard, più di altri, si può adattare da esterno a tutta fascia: meglio quindi cautelarsi tenendolo in panchina, per poi lanciarlo a gara in corso".