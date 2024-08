La Roma vuole un esterno a destra: sogno Bellanova, il Torino fa il prezzo

Priorità fascia destra per la Roma. Prende forma la nuova squadra di Daniele De Rossi. Dopo il buon pareggio contro l’Olympiacos, la squadra giallorossa prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. Sono già arrivati diversi profili con Ghisolfi sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione dell’ex centrocampista giallorosso. In attacco sono arrivati giocatori del calibro di Soulé e Dovbyk che hanno iniziato a trovare la giusta intesa sul terreno di gioco. Adesso però serve sistemare il tassello giusto in difesa specialmente sulla corsia.

Idea Bellanova per la fascia destra

Il sogno resta sempre quello di Raoul Bellanova. Il Torino valuta il suo esterno a tutta fascia sui 25 milioni di euro, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Vedremo quali saranno i movimenti. Il giocatore certamente interessa anche se in questo momento, vista la valutazione dei granata, resta più un sogno estivo che una reale trattativa anche se mai dire mai in sede di mercato.