Lapadula regala al Cagliari la prima vittoria: 1-0 alla Cremonese in Coppa, ora la Juve

vedi letture

Ci pensa Gianluca Lapadula. Il primo gol stagionale dell'attaccante italo-peruviano, schierato come titolare da Davide Nicola, consente al Cagliari di battere la Cremonese nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. All'Unipol Domus, termina 1-0 una partita ampiamente dimenticata dai padroni di casa, che in diverse occasioni hanno sfiorato un risultato più ampio e con questo successo allontanano i malumori della città per i risultati deludenti maturati in campionato.

Fa bella figura la formazione grigiorossa, allenata da Giovanni Stroppa e attualmente quarta in classifica nel campionato di Serie B, pur senza mai davvero sfiorare il colpaccio esterno. Per il Cagliari, adesso, c'è la Juventus: i sardi faranno visita ai bianconeri all'Allianz Stadium negli ottavi di finale della coppa nazionale. La vincente incontrerà chi a sua volta prevarrà tra la Fiorentina e la vincitrice di Torino-Empoli, in programma questa sera.

Prima palo, poi gol. Il match winner Lapadula è il grande protagonista di entrambi i tempi. Nel primo, al 26', coglie il palo con una bella girata al volo su cross di Zappa, uno dei titolarissimi confermati da Nicola anche per l'impegno infrasettimanale. Imbeccato da Augello sul filo del fuorigioco, è poi lo stesso Lapadula a battere Saro e sbloccare la gara. Trovato l'1-0 i sardi, che nel primo tempo avevano vanificato almeno due ghiotte occasioni da rete con Azzi, riescono a divorarsi in maniera ripetuta la rete del raddoppio. Lo fa Lapadula, ma la fame di gol è troppa anche per Luvumbo e Viola: ne basta uno, comunque, per la prima vittoria stagionale del Cagliari.