Lazio, 2 infortuni ad una settimana dal Napoli: Baroni svela le condizioni di Dia e Vecino

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 in Europa League contro il Ludogorets.

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 in Europa League contro il Ludogorets. Tra i tanti temi trattati, il tecnico ha parlato anche delle condizioni di Dia e Vecino, usciti malconci dalla sfida: "Dia ha preso una distorsione alla caviglia per quella legnata che ha preso nel primo tempo. Riguardiamola quell'entrata e speriamo di riaverlo per domenica, l'ho dovuto togliere perché non riusciva a camminare. Vecino invece ha avuto un problema muscolare".