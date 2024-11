Lazio, ansia Dia: per smaltire malaria servono due settimane. A rischio il Napoli?

Lazio in ansia per le condizioni di Boulaye Dia. L'attaccante ha contratto la malaria in Senegal, dove si era recato per rispondere alla chiamata della sua nazionale. L'attaccante è in cura a Dakar in ospedale sotto osservazione e al momento non è dato sapere quando tornerà in Italia. Il club biancoceleste è in trepidante attesa che le analisi diano esito negativo per permettergli almeno di rientrare in Italia.

Come riportato da Il Messaggero, c'è preoccupazione a questo punto in casa Lazio: "resta intanto il timore che prima di avere il via libera debbano passare ancora altri giorni visto che il calciatore ha i sintomi solamente da martedì e spesso servono un paio di settimane per debellare la malattia", scrive il quotidiano.