Lazio beffata dal Marsiglia per Greenwood, ma in Francia è polemica: "Non lo vogliamo!"

A Marsiglia sta per arrivare Mason Greenwood: l'affare con il Manchester United è in chiusura. per una cifra superiore a 30 milioni di euro. Il tifo della squadra di Roberto De Zerbi però è tutt'altro che felice del nuovo acquisto, almeno una parte di esso. Sui social network infatti stanno spopolando hashtag come "#Greenwoodnotwelcom" ovvero "Greenwood non sei il benvenuto", per far capire all'inglese che non vedono di buon occhio il suo arrivo.

Il motivo? La vecchia accusa ricevuta dal giocatore per violenza domestica e tentato stupro nei confronti della sua ex compagna. Greenwood venne infatti sospeso dallo United dopo essere stato arrestato per i reati di stupro e violenza aggravata, poi è stato rilasciato su cauzione, poi arrestato di nuovo per aver provato a ricontattare la ragazza. Nel febbraio 2023 sono cadute le imputazioni "a causa del ritiro di testimoni chiave e di nuove prove che fanno venire meno qualsiasi prospettiva di condanna" - riporta La Gazzetta dello Sport.