Ufficiale Lazio-Cagliari, le formazioni: Zaccagni out, Nicola con Gaetano dal 1'

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Lazio e Cagliari, valida per l'undicesima giornata di Serie A. Mister Baroni tiene in panchina Zaccagni che non è al meglio, al suo posto Noslin con Dia e Isaksen alle spalle di Castellanos. C'è Pellegrini a sostituire lo squalificato Tavares. Sponda rossoblu, il tecnico Nicola lancia Gaetano dal primo minuto, fuori Viola e Marin.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola