Lazio-Cremonese, le formazioni: Sarri sceglie Pedro, out Tavares
Riparte la Serie A con la prima partita di giornata che è quella tra Lecce e Cremonese in campo alle ore 18 allo stadio Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Noslin, Sana Fernandes.
Allenatore: Sarri.
CREMONESE (3-4-3): Audero, Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Vardy, Bonazzoli.
A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Vandeputte, Lordkipanidze, Sanabria.
Allenatore: Nicola.
