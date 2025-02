Lazio, Dia recuperato ma col Napoli va in panchina: ballottaggio sulla trequarti

L'attaccante della Lazio Boulaye Dia svolge regolarmente la rifinitura, ma sembra destinato alla panchina per la sfida di domani contro il Napoli. Il tecnico biancoceleste Baroni pensa a Pedro sulla trequarti al posto del senegalese. Ballottaggio comunque aperto con Dele-Bashiru, che darebbe maggiore copertura al centrocampo. Marusic riaggregato (con una fasciatura al polpaccio) e confermato nel blocco dei titolari. Di partenza dovrebbe toccare allo spagnolo muoversi alle spalle di Castellanos per l'unica modifica di formazione rispetto alla partita con il Monza.

Le prove hanno svelato le possibili intenzioni dell'allenatore biancoceleste. Dia si è riunito ai compagni dopo diversi giorni di riposo a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata domenica scorsa, l'idea è di sganciarlo a gara in corso in caso di necessità. Pedro, autore di una doppietta nell'ultima giornata, è in vantaggio sull'ex Salernitana e anche sull'opzione Dele-Bashiru, comunque testata durante l'allenamento odierno. Queste le ultime che arrivano dalla seduta della vigilia, riportate da Lalaziosiamonoi.

Non verranno toccate le altre maglie: Isaksen e Zaccagni esterni del 4-2-3-1, Castellanos sarà il centravanti. In mediana il solito tandem Guendouzi-Rovella. In difesa, con il rientro di Marusic, la stessa linea a quattro con il montenegrino, Tavares terzino opposto a sinistra e la coppia Gila-Romagnoli al centro. Out Patric, Vecino e Hysaj, fuori lista Pellegrini che nel pomeriggio non ha svolto la sgambata con il resto della rosa. Di seguito la probabile formazione della Lazio.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Dia, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.