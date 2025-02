Lazio, infortunio per Dia: è a rischio per il Napoli

Al 36' di Lazio-Monza, con i biancocelesti avanti 1-0, Baroni è costretto ad un cambio per un problema fisico per Boulaye Dia. L'attaccante ex Salernitana in seguito ad uno scontro in area di rigore con Armando Izzo si fa male alla caviglia ed è costretto a lasciare il campo. Nelle prossime ore si capiranno i tempi di recupero, per il senegalese il match di sabato prossimo contro il Napoli è a forte rischio.

