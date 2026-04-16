Lazio, Lotito attacca Abodi: "La Serie A è una mucca da mungere che tutti sfruttano"

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Il pensiero di Claudio Lotito sul calcio italiano è ormai chiaro ed è stato espresso qualche giorno fa dal presidente della Lazio

Il pensiero di Claudio Lotito sul calcio italiano è ormai chiaro ed è stato espresso qualche giorno fa dal presidente della Lazio, che ha invocato a gran voce la necessità di una riforma. In vista delle elezioni federali in programma per il 22 giugno, il patron biancoceleste ha dichiarato: "Non è il nome. Il nome non c'entra niente. Se una cosa non funziona va ristrutturata, no? Ripeto, c'è una legge di 45 anni fa, fin quando c'è quella legge il sistema… Va ridisegnato tutto, ci vuole la nomina di un commissario".

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha affrontato l'argomento in mattinata, sottolineando come ci sia sì bisogno di riforme, ma anche che resta cauto sull'ipotesi di un intervento governativo diretto, visto che a suo modo di vedere il commissariamento è una procedura complessa che richiede presupposti giuridici precisi e non legata a semplici valutazioni di opportunità politica. La replica di Lotito non si è fatta attendere ed è arrivata proprio durante l'audizione di Abodi, come riportato da Sky Sport: "La Serie A è una mucca da mungere che tutti sfruttano. Credo che il governo e il ministro Abodi abbiano l'opportunità di nominare un commissario per la FIGC. Gli strumenti per riformare il calcio ci sono; resta da vedere se c'è la volontà...".