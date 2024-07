Lazio, Lotito replica alla contestazione: "Altro che ridimensionamento, già spesi 40mln”

vedi letture

Dopo un settimo posto in graduatoria e la qualificazione alla prossima Europa League, il club biancoceleste è alla ricerca di nuovi innesti.

La Lazio molto attiva sul mercato. Dopo un settimo posto in graduatoria e la qualificazione alla prossima Europa League, il club biancoceleste è alla ricerca di nuovi innesti da affidare a mister Marco Baroni in vista della prossima stagione. Obiettivo ritornare a combattere per i quartieri alti della classifica magari tentando subito l’affondo verso una posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Le parole di Lotito

Ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha commentato i movimenti della sua squadra sottolineando quanto investito già in questo periodo: "Abbiamo già speso quasi 40 milioni tra cartellini e commissioni per giovani promettenti, altro che ridimensionamento. Quello che abbiamo fatto noi non l'ha fatto nessuno finora".

Questione stadio e non solo

Mercato ma non solo. Il numero della Lazio ha poi elencato le future partendo dalla questione legata al Flaminio. Nella giornata di domani è previsto un incontro con il sindaco Gualtieri per esporgli e presentargli il progetto per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'impianto romano: "Ora partiamo con l’academy e soprattutto con lo stadio - ha concluso Lotito sempre ai taccuini del quotidiano romano - per cui confido nella grande professionalità e responsabilità degli amministratori di Roma che sanno bene che vantaggi comporterebbe scegliere noi".