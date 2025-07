Lazio, malore per Lotito: il patron biancoceleste ricoverato al Gemelli

Problemi di salute per il presidente della Lazio Claudio Lotito. Per il numero uno del club biancoceleste è stato necessario il trasporto in ospedale per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, secondo quanto riferito da Gazzetta.it. Il presidente della Lazio, riferisce il portale online della rosea, è stato vittima di un malore.

