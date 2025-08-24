Ufficiale

Roma, Bailey salta il derby? Lesione per il giamaicano: i tempi di recupero

La Roma vince a Bologna conquistando i primi 3 punti della stagione, ma sarà costretta a perdere Leon Bailey. Gli esami ai quali si è sottoposto l'esterno, infortunatosi al primo allenamento con i giallorossi, hanno evidenziato una lesione miotendinea del retto femorale destro. Un infortunio che costringerà Bailey ai box per le prossime 4 settimane mettendo a rischio la sua presenza nel derby, fissato nel weekend del 20-21 settembre. (ANSA).