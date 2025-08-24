Fiorentina imprecisa a Cagliari: è 0-0 all'intervallo

Al termine dei primi 45 minuti alla Domus Arena il risultato tra Cagliari e Fiorentina è fermo sullo 0-0, con i padroni di casa che hanno mostrato maggiore intensità e solidità fisica. La squadra di Pisacane ha dettato i ritmi della gara, mettendo in difficoltà i viola soprattutto a centrocampo, dove gli uomini di Pioli hanno commesso diversi errori in costruzione. L’occasione più grande è arrivata al 22’, quando Folorunsho, ex della partita, ha colpito di testa battendo De Gea: la rete sembrava fatta, ma il salvataggio provvidenziale di Gosens sulla linea ha negato il vantaggio al Cagliari.

La Fiorentina, dopo una partenza complicata, ha provato a riorganizzarsi nella gestione del possesso, pur senza mai trovare sbocchi realmente pericolosi. Il duo offensivo Gudmundsson-Kean è rimasto ai margini del gioco, poco assistito dai compagni e ben contenuto dalla coppia centrale Luperto-Mina. In generale, i viola hanno dato segnali di crescita solo sul finale della prima frazione, ma senza mai chiamare in causa seriamente Caprile, spettatore sostanzialmente inoperoso.