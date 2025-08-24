Meglio il Como, Provedel salva la Lazio: al Sinigaglia è 0-0 al 45'

vedi letture

Il match valido per la prima giornata di Serie A tra Como e Lazio è terminato sullo 0-0 al termine del primo tempo. I lariani hanno imposto fin da subito un ritmo elevato, spingendo forte in verticale e creando occasioni pericolose, soprattutto con il siluro di Vojvoda al 23’, respinto da un grande intervento di Provedel. La squadra di Cesc Fabregas ha mostrato intensità, aggressività e idee chiare, costringendo i biancocelesti nella propria metà campo.

La Lazio, al contrario, ha faticato a trovare fluidità di gioco, presentandosi raramente dalle parti di Butez con un paio di tentativi di Guendouzi e un colpo di testa di Kempf. In generale, i ragazzi di Maurizio Sarri sono apparsi passivi e poco incisivi, subendo il dinamismo degli avversari. Il Como avrebbe meritato il vantaggio, ma ha sprecato l’occasione per chiudere la prima frazione avanti, lasciando così aperta la sfida per la ripresa.