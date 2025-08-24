Ultim'ora

Salta Boniface! Il Milan vira su Harder, Sky: arriverà un solo attaccante

di Antonio Noto

Il Milan ha definitivamente interrotto la trattativa per Victor Boniface. L’attaccante nigeriano, arrivato in Italia per sostenere le visite mediche, non ha convinto pienamente lo staff rossonero sul piano delle condizioni fisiche, spingendo il club a rinunciare all’operazione e a rispedire il giocatore in Germania al Bayer Leverkusen.

Di conseguenza, la società rossonera ha deciso di concentrare tutte le proprie energie su Conrad Harder dello Sporting Lisbona, che diventa così l’unico rinforzo offensivo in vista della chiusura del mercato. Infatti la squadra di Allegri acquisterà un solo attaccane in questa finestra di mercato. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.