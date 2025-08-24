Ultim'ora
Salta Boniface! Il Milan vira su Harder, Sky: arriverà un solo attaccante
Il Milan ha definitivamente interrotto la trattativa per Victor Boniface. L’attaccante nigeriano, arrivato in Italia per sostenere le visite mediche, non ha convinto pienamente lo staff rossonero sul piano delle condizioni fisiche, spingendo il club a rinunciare all’operazione e a rispedire il giocatore in Germania al Bayer Leverkusen.
Di conseguenza, la società rossonera ha deciso di concentrare tutte le proprie energie su Conrad Harder dello Sporting Lisbona, che diventa così l’unico rinforzo offensivo in vista della chiusura del mercato. Infatti la squadra di Allegri acquisterà un solo attaccane in questa finestra di mercato. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
