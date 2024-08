Lazio-Milan, formazioni ufficiali: incredibile Fonseca, esclusi Leao e Theo Hernandez

Assente Mario Gila, ceduto Casale e arrivato tardivamente Gigot, a giocare al fianco di Romagnoli al centro della difesa sarà Patric. Spazio a Tchaouna e Dia dal 1'.

Grande sorpresa in casa Milan, con Paulo Fonseca che esclude in un colpo solo Theo Hernandez e Rafa Leao. Sarà Terracciano a giocare come terzino sinistro, con Pulisic a completare la catena, lasciando spazio a destra a Chukwueze. Prima da titolare per Emerson Royal e Fofana. Tomori capitano. Panchina per Tammy Abraham, arrivato ieri sera.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Castrovilli, Hysaj, Marusic. All. Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic; Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. A disp. Raveyre, Torriani, Calabria, Leao, Zeroli, Theo Hernandez, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Musah, Abraham, Cuenca. All. Paulo Fonseca.