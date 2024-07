Lazio, non c'è più spazio per Hysaj: "Comunicato all'agente di trovargli nuova squadra"

Non si ferma ai tre colpi Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru il mercato della Lazio. Nella giornata di ieri Nuno Tavares ha firmato il contratto che lo legherà alla Lazio per le prossime cinque stagioni e oggi raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. L’arrivo del terzino sinistro portoghese dall’Arsenal aumenta le presenze nel reparto dei terzini. Sotto le Tre Cime di Lavaredo è stato aggregato alla prima squadra Alessandro Milani, che però non rientrerà nei piani di Baroni e continuerà il suo percorso di crescita con Sanderra in primavera.

Tavares si aggiunge a un reparto composto da Marusic, Lazzari e Pellegrini che sono in ritiro e da Hysaj, che tornerà in gruppo al termine del ritiro dopo gli impegni con l’Albania all’Europeo. L’ex Napoli però potrebbe lasciare presto la Lazio, tanto che la società avrebbe già comunicato al calciatore e al suo entourage di cercarsi una nuova squadra e che la Lazio non chiederà un esborso economico per il suo cartellino. Hysaj quindi è sul mercato, ma non è detto che sia l’unico a lasciare Formello nel pacchetto dei terzini.

Le altre opzioni

Marusic ha il contratto in scadenza nel 2025, ma a prescindere dal rinnovo o meno rimarrà almeno fino a stagione. Contratto più lungo per Lazzari, che è reduce da un’annata complicata ma che vuole riscattarsi e spera di avere più chance con Baroni. Non è sicuro di rimanere Luca Pellegrini, anche lui reduce da una stagione con pochi minuti e poco spazio. Per il terzino ex Juve c’è stato qualche timido interesse dalla Premier League, la Lazio non direbbe no a un’offerta superiore ai 4 milioni di euro, cifra da riconoscere alla Juventus tra dodici mesi per il riscatto. “Parlerò in privato con il mister per dirgli cosa posso trasmettere sul campo e capire cosa ci chiederà nello specifico” ha detto ieri Pellegrini ai canali ufficiali biancocelesti. Lazio che oggi torna in campo alle 10.30 per la classica seduta mattutina, seguita nel pomeriggio dalla prima amichevole stagionale contro l’Auronzo di Cadore alle ore 18, amichevole visibile sul sito ufficiale biancoceleste per i soli abbonati, mentre per i tifosi presenti ad Auronzo di Cadore il biglietto d’ingresso per lo Zandegiacomo costerà 12 euro.