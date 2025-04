Ultim'ora Lazio-Roma, guerriglia urbana tra tifosi a Ponte Milvio: la polizia usa gli idranti

Il derby di Roma, in programma stasera alle 20,45 all’Olimpico, si apre con i (purtroppo) consueti disordini per le strade della Capitale. In particolare, nella zona di Ponte Milvio, una pioggia di lacrimogeni e l'intervento degli idranti sono riusciti a separare dei gruppi di tifosi di Lazio e Roma che erano venuti a contatto.

La polizia ha effettuato delle cariche, dopo un tentativo di forzare un blocco. Secondo quanto riferito dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, tutto è nato quando un gruppo di circa 300 tifosi giallorossi ha tentato di spostarsi da piazza Mancini verso l'area dedicata all'afflusso dei tifosi laziali, ma ha trovato davanti a sé gli agenti.

A quel punto, anche un gruppetto di sostenitori biancocelesti avrebbe tentato di spostarsi nella stessa direzione: l’uso degli idranti - e poi dei lacrimogeni - ha consentito di gestire la situazione, sono oltre duemila gli agenti impiegati dalla Questura mentre la maggior parte della strade limitrofe all’Olimpico è stata chiusa al traffico. Numerosi oggetti, bottiglie e altro, sono stati lanciati dai tifosi verso gli agenti in tenuta antisommossa nel piazzale.