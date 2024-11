Lazio seconda, Baroni detta la strada: "Le classifiche non si guardano ora"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Le classifiche non si guardano ora. Io voglio che la squadra cresca nell'identità. Arriveranno momenti difficili ma se hai creato un'identità forte li superi. La squadra deve andare in campo con questa mentalità, deve comandare il gioco e stare alta, dobbiamo difendere attaccando. Per noi è importante vincere, ma anche giocare bene perché quando la squadra non sbaglia la prestazione ti avvicini alla vittoria". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, commenta in conferenza stampa la vittoria contro il Bologna. Il tecnico biancoceleste, poi, sottolinea come, durante la sosta, la squadra si sia allenata "bene. Abbiamo ripreso gli ultimi giocatori giovedì ma oggi la squadra è entrata con la mentalità giusta a prescindere dall'espulsione.

il Bologna ha difeso bene, è una squadra forte, non è facile giocare contro queste squadre qui. Considero Italiano uno degli allenatori più bravi, non era facile giocare contro questo Bologna". Infine una considerazione sui propri calciatori chiarendo come "Zaccagni ha preso un colpo sul quadricipite. Dia sta bene, devo dire che è passato tutto. Romagnoli ha preso una pallonata forte sul polpaccio e fra primo e secondo tempo ha sentito indurire quindi ho deciso di non rischiarlo. Tavares? Nuno ha una cosa piccola, non sarà fuori per tante gare", conclude. (ANSA).