Le armi letali dell’Inter: 1ª nei top 5 campionati europei per gol di testa e da palla inattiva

vedi letture

L’Inter è la squadra più incisiva d'Italia da calcio d'angolo e la più produttiva di testa nei top 5 campionati europei. Questo dimostrano le statistiche evidenziate oggi da Tuttosport. La formazione di Inzaghi ha battuto più corner in A, 184 contro 172 di Lazio e Milan, ed è anche quella che crossa di più in partita (6,5 a gara contro i 5,6 dell'Atalanta). Il resto lo fanno tiratori come Calhanoglu, Dimarco, Asllani e Barella e saltatori che consentono di segnare.

Dieci le reti da corner: quella di Carlos Augusto con l'Atalanta, un altro al Como sempre del brasiliano, quindi Thuram ad Atalanta e Parma, Lautaro a Cagliari e Genoa, Dumfries a Juventus ed Empoli, De Vrij al Milan più l'autorete di Pongracic contro la Fiorentina.

I gol di testa sono invece 13, miglior dato nella top 5 europea. Quelli da fermo (quindi comprendendo rigori e punizioni) 20 su 65 totali in A, uno ogni tre. Se si passa alla Champions League vanno aggiunti la punizione di Calhanoglu e il rigore di Taremi contro la Stella Rossa e l'autogol di Lukeba in Inter-Lipsia.