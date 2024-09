Lecce, Dorgu piace al Napoli: Corvino vuole cederlo a 40 mln

vedi letture

Per il dirigente giallorosso, la prossima estate, Dorgu avrà una valutazione di mercato ancora superiore rispetto a quella della scorsa estate, di circa quaranta milioni di euro.

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Patrick Dorgu, terzino del Lecce al centro di trattative estive che non si sono mai tramutate in un trasferimento perché il Lecce ha deciso di trattenerlo almeno per un'altra stagione. Pantaleo Corvino ha già comunicato ai suoi agenti che gli rinnoverà il contratto dopo che in estate ha detto no alle proposte di Chelsea e Tottenham. Per il dirigente giallorosso, la prossima estate, Dorgu avrà una valutazione di mercato ancora superiore rispetto a quella della scorsa estate, di circa quaranta milioni di euro.

In settimana, così Pantaleo Corvino s'è espresso su Dorgu: "Abbiamo incontrato i suoi procuratori per dirgli che avremmo prolungato il contratto del ragazzo perchè lo vogliamo tenere a Lecce. Siamo affezionati a lui e crediamo nelle sue potenzialità".