Lecce, Gotti confermato. Non taglia il giorno di riposo: la ripresa in vista di Napoli

Luca Gotti resta l'allenatore del Lecce, nonostante il pesante 6-0 incassato oggi al Via del Mare contro la Fiorentina. Nell'immediato post partita, il presidente Saverio Sticchi Damiani lo ha chiarito davanti ai microfoni delle tv locali: "A me il compito in questo momento di prendere la responsabilità e cercare di trovare una soluzione, sperando ovviamente che tutti quanti possano, diciamo fino in fondo cercare, di dare il massimo e dare ancora di più. Non posso dire cullarsi sul fatto che io mi prenda le responsabilità di tutto".

Dopo il ko, Gotti ha tardo a presentarsi in conferenza, perché impegnato in un vertice con proprietà e dirigenza durato poco più di un'ora. Al termine del summit, il tecnico si è presentato davanti ai giornalisti presenti parlando al futuro e il presidente ai microfoni di Telerama, ove ha rilasciato le dichiarazioni di cui sopra. Anche in assenza di un comunicato ufficiale, tutto indica che si vada nel senso della continuità in panchina.

Sarà così ancora Gotti a guidare la squadra alla ripresa dei lavori, in programma martedì mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Da segnalare come la dura sconfitta contro i viola non abbia portato l'allenatore e la dirigenza a "tagliare" ai giocatori il giorno di riposo in programma domani. A riportare è Tuttomercatoweb.