Lecce in crisi e dovrà sfidare il Napoli, Giampaolo: "La colpa è mia"

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce che presto dovrà sfidare il Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Como, gara valevole per la 33/a giornata, finita sul risultato di 3-0 per i lariani.

Come analizza la partita, soprattutto l'inizio propositivo del Lecce e poi il calo dopo il gol subito?

"Guardate, l'analisi della partita voi la sapete fare meglio di me, anche da una postazione migliore."

Si assume la responsabilità per la sconfitta?

"Mi assumo la responsabilità, chiaramente sono allenatore e me l'assumo. Mi dispiace moltissimo per i tifosi, 28.000. Mi dispiace per quelli che erano a casa, comunque, di farlo Lecce. Mi dispiace per il club."